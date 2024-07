Nasce un Pontedera ambizioso per il prossimo campionato di serie C

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)– È unquello affidato all’allenatore Alessandro Agostini, ex calciatore professioniste ed ex allenatore del Cagliari e del Genoa Primavera. Giocatori importanti vestiranno la maglia granata per ilanno, ormai imminente. In rosa l’attaccante classe 1991 Daniele Ragatzu: “Sono felice di essere qui – ha detto al suo arrivo –per me è una sfida stimolante: la società punta molto sui giovani e noi “vecchi” abbiamo una responsabilità importante. Conosco bene mister Agostini, dai tempi del settore giovanile del Cagliari, e anche diversi compagni, che ho incontrato tante volte da “avversari”. Voglio dimostrare il mio valore anche a, con lavoro, impegno ed umiltà. Un grande saluto ai tifosi granata: ci vediamo allo stadio e sono sicuro che ci divertiremo”.