Morgan accusato di stalking revenge porn e diffamazione La rabbia di Calcutta che lascia la Warner | Ha offerto un contratto a quello stalker

(Di mercoledì 10 luglio 2024), da poco assolto dalle accuse dicontro Bugo, si ritrova in un’altra bufera: il cantante deve rispondere delle accuse dinei confronti di Angelica Schiatti, sua ex compagna e cantante indie. In realtà il processo è iniziato nel 2020, ma ad oggi ancora non è stata emessa alcuna sentenza. Le accuse controLa notizia fu anticipata da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, raccontando delle presunte minacce e degli insulti subiti da Angelica Schiatti da Marco Castoldi, alias, che avrebbe addirittura diffuso video intimi della ragazza. Per la cantante è stato attivato il codice rosso nel 2020, ma da allora nulla è cambiato, anzi sembra che l’ex giudice di X Factor, programma dal quale fu cacciato in malo modo, abbia addirittura affittato una casa vicino all’abitazione dell’ex.