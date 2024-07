La storia di Ziggy il cane risucchiato dalle correnti marine di Venezia che si è salvato nuotando per 5 ore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si chiama, è un Labrador di 8 anni ed è statodi Pellestrina, in provincia di, mentre nuotava in acqua.ha resistito peròper ben cinque ore e percorrendo quasi sei chilometri prima di riuscire ad arrivare a riva. Ad accorgersi dell’arrivo del cagnolino è stata una turista padovana che vendendolo solo e stanco se n’è presa cura e lo ha poi restituito ai suoi padroni. A raccontare laè stato il comitato territoriale «Lido Oro Benon». «Sabato scorso siamo andati a fare il bagno a circa 3 miglia dalla costa davanti a Pellestrina. Più o meno dove si trovano gli allevamenti di cozze, zona bocca di porto degli Alberoni. Erano circa le 12.30, in barca eravamo in sette compresi alcuni bambini più», ha raccontato Marco, il padrone del