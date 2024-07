Capezzone | ecco perché l' Occidente può perdere la guerra e la sua identità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Premessa: chiunque non sia del tutto scollegato dalla realtà vede, sente, percepisce che una parte molto significativa dell'opinione pubblica internazionale – comprensibilmente – desidera la fine dellain Ucraina. Solo un matto potrebbe ardentemente augurarsi il contrario: e cioè una prospettiva diinfinita e addirittura indefinita. Non solo: sarebbe stato dovere del nostro, da tempo, preparare gli ucraini alla prospettiva di inevitabili quanto dolorose concessioni territoriali. Recuperare il terreno perduto appare molto difficile per Kiev: e dunque sarà il realismo, a un certo punto, a imporre di tirare una linea e di prendere atto di come i rapporti di forza sul campo saranno fotografabili in quel momento. Tuttavia, se non abbiamo smarrito del tutto i princìpi che dovrebbero animarci, se non abbiamo già completamente svenduto i nostri valori di libertà e democrazia, l'aggressione della Russia di Putin non può rimanere senza conseguenze.