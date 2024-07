Cala di 48 miliardi la fattura energetica italiana nel 2023 Con le auto elettriche quasi 4 miliardi in meno dalle accise nel 2030

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lanelè stata pari a 66,5di euro,48in(43%) rispetto ai 114,4 del 2022 che è stato il picco storico (a causa delle stratosferiche quotazioni raggiunte dal gas, ndr). I dati sono stati illustrati da Gianni Murano, presidente Unem (l’ex unione petrolifera) nel corso dell’assemblea annuale dell’associazione delle compagnie petrolifere italiane. Murano precisa che “ha pesato la decisa flessione della componente gas passata da 62 a 28,3di euro“. Più contenuta anche lapetrolifera, per l’acquisto dell’idrocarburo dall’estero abbiamo pagato 28,1di euro, circa 4,5insui 32,5 del 2022 . Per l’anno in corso lasi stima intorno ai 56, cioè 10indelinteramente dovuti alla componente gas.