Alex Schwazer torna in pista dopo 8 anni di squalifica per doping | Ho subito un’ingiustizia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «Oggi scade il termine della ingiustache ho dovuto scontare per intero». Così, marciatore e campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, annuncia sui social la chiusura del lungo capitolo che lo ha visto protagonista di unaperricevuta dalla Iaaf l’8 luglio 2016, alla vigilia dei Giochi di Rio. Oraè pronto e libero dire in. E ha scelto di farlo in una 20 chilometri venerdì 19 luglio allo stadio di via Pomerio di Arco, in Trentino, nella gara chiamata “Q20k”. «Mi auguro che a nessun atleta venga mai riservato il trattamento che ho dovuto subire in tutti questi ottoper difendere e tutelare il mio onore e la mia dignità, per provare la mia innocenza, per cercare di ottenere giustizia e per dimostrare la verità», scrive l’atleta pubblicando una foto che lo ritrae mano nella mano con i suoi due figli.