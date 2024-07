Telecronisti Paolini-Navarro | chi commenta su Sky da Wimbledon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Il programma e isu Sky di, match di quarti di finale a2024. Dopo la finale al Roland Garros, la numero uno d’Italia sogna di fare ancora strada anche sui prati londinesi, dove sta vivendo due settimane fantastiche. Contronon sarà facile, anche perché è sotto 3-0 nei precedenti, ma Jasmine può davvero puntare in alto. Non va dimenticato, infatti, che con una vittoria farebbe il suo ingresso tra le prime 5 del mondo, oltre che giocare una semifinale dicontro Vekic o Sun. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su SkyGo e NOW. Are il match saranno Luca Boschetto e Ivan Ljubicic.: chisu Sky daSportFace.