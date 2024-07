Sala | Intitolare l’aeroporto di Malpensa a Berlusconi? Non c’è più il rispetto delle forme

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 9 luglio 2024) MILANO – “Io non sono irritato, non e’ un problema di emotivita’, e’ un problema di razionalita’. Quello che discuto e’ perche’ non ci sia piu’, della correttezza nei rapporti. L’intitolazione di un aeroporto non e’ una cosa che viene cosi’, e chi la decide? Un Presidente Enac senza nemmeno consultare la societa’ che ci lavora? Il Presidente di Enac e’ pro tempore, va e viene. Se una societa’ e’ li’ da anni, si dedica, rischia i suoi fondi, e questa non viene consultata”. Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe, a margine dell’evento PizzAutobus, in merito alla scelta didia Silvio. “Se questi sono i tempi barbari che stiamo vivendo, ce ne facciamo una ragione, ma non posso essere di certo felice.