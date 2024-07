Mara Venier e TeleMeloni | Ho sbagliato a leggere quel comunicato a Sanremo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) La conduttricesi racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera: «Ero un’adolescente ribelle. Ero la capobanda dei bambini in quei tre palazzoni — 180 famiglie — con un grande giardino al centro. Avevo messo tutti sotto, ero sempre per strada, a scuola andavo malissimo». Aveva uno spirito ribelle: Non so, ero un maschiaccio, sono sempre stata una bambina e poi una donna libera. Non ascoltavo mai mia mamma, ricordo che una volta tornai a casa insanguinata dopo che mi ero ferita a una gamba con la punta di un cancello, mia mamma mi vide piena di sangue e mi riempì di botte. Lei reagiva così al mio essere un maschiaccio». Incinta a 17 anni Poi racconta di quando è rimasta incinta a 17 anni: «Ho incontrato questo ragazzo in piazza Ferretto, la piazza principale dove facevamo le vasche, e ho frainteso la prima cotta dell’adolescenza con l’amore per sempre.