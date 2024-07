LIVE Sinner-Medvedev 7-6 4-6 2-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | partita ripresa l’azzurro ha la pressione bassa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Ci riprova, stavolta la palla corta è vincente. 40-40 Palla corta davvero brutta per l’italiano. Palla che a stento raggiunge la rete. 40-30 Prima vincente al centro. 30-30 Lungo il rovescio0 di, che sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera. 30-15 Lunga di un soffio la risposta di: sarebbe stata vincente. Let sulla seconda di servizio. 15-15 Serve&volley di. Risposta potentissima,neanche riesce ad abbozzare la volée. 15-0 Palla corta vincente diin uscita dal servizio. 2-4 I colpi dinon stanno facendo male amette in rete il rovescio lungolinea. 40-30 Servizio, diritto e volée di diritto del russo.