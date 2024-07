Ita Airways licenziamento in arrivo per 2 245 lavoratori ex Alitalia non riassorbiti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) È finita: saranno 2.245 i dipendentilicenziati. La comunicazione ufficiale ai sindacati è partita daCityliner, sussidiaria dell’ex compagnia di bandiera oggi sostituita da Ita. I commissari straordinari delle due società hanno dichiarato che non c’è più alcuno spazio di manovra per le trattative. Entrambe le società oggi sono in amministrazione straordinaria. Ilarriverà per 2.198 dipendentie per 47 dipendenti Cityliner. Ex dipendenti in cassa integrazione I 2.235che subiranno la procedura disono dislocati su tutto il territorio nazionale. Fra le città interessate ci sono anche Roma, Milano, Bari, Bologna, Catania, Venezia e Verona. La cassa integrazione farà da paracadute ailicenziati fino al 31 ottobre 2024.