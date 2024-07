Emilia-Romagna C’è la prima candidata In campo la civica Ugolini | Siamo aperti a tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ora c’è l’ufficialità: laalle prossime elezioni regionali inè Elena. Come anticipato dal Carlino il nome circolava da alcune settimane, ma ora è arrivato il momento di "scendere in" e di "riavvicinarealla politica", dice l’ex sottosegretaria all’Istruzione del governo Monti, presentando "un progetto civico aperto" a. Aperto al centrodestra, sì, che sembrerebbe fin dall’inizio interessato a sostenere la sua candidatura, ma anche al centrosinistra, come ricorda lei stessa nella provocazione indirizzata al Pd ("se aderisse, ne sarei felicissima"). Riminese di nascita, bolognese di adozione e rettrice delle scuole Malpighi, il suo è il primo profilo candidato al post Bonaccini., ora è ufficiale.