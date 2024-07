Ecco il nuovo Napoli di Conte Osimhen il primo ad arrivare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl desiderio di conoscersi, magari con un po’ di rimpianto per non poter partecipare insieme alla nuova avventura del. E’ questo, da quello che trapela, il comune stato d’animo di Antonioe Victor, l’attaccante azzurro che lascerà il club, ma che oggi si è regolarmente presentato al raduno di Castel Volturno. Da parte del calciatore c’era sicuramente il desiderio di dare il suo personale benvenuto alallenatore, al quale avrebbe fatto trapelare il rammarico per non poter giocare insieme, visto che il suo destino è scritto sul contratto e lo porterà a breve via da Partenope. Lo stesso, del resto, aveva detto nella sua presentazione a Palazzo Reale che gli era stato comunicato l’addio die di essere pronto a trovare unattaccante.