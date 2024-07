Casa Nomisma | mercato debole 300mila famiglie non riescono a comprare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (askanews) – Negli ultimi 18 mesi ilimmobiliare italiano ha evidenziato segnali di appannamento con una flessione della domanda di acquisto che si è tradotta in una riduzione tendenziale del numero di compravendite di poco inferiore all’8%. E sono benleintenzionate ad acquistarecon mutuo che non sono riuscite a concretizzare il proposito. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sulImmobiliare 2024 diche ha analizzato la congiuntura del comparto e approfondito le performance immobiliari dei 13 principali mercati italiani: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia. A ben guardare, sottolinea, i riflessi sull’attività transattiva non nascono da un cambiamento delle intenzioni di acquisto da parte delle, ma dalla drastica riduzione del loro potere d’acquisto, cui si uniscono le politiche restrittive di erogazione da parte degli istituti di credito, con una contrazione del plafond destinato ai mutui.