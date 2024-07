Alessandra Mussolini ospite al Tettuccio | Ma i vandali rovinano la locandina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 9 luglio 2024 –saràdella rassegna "Acqua in bocca ma non troppo" oggi alle ore 17,30 allo stabilimento termaledi Montecatini Terme. L’occasione sarà la presentazione del suo libro il "Il gioco del buio". Ma ieri la direttrice artistica della rassegna, Simona Peselli ha denunciato via social un fatto grave: due donne avrebbero strappato una delle locandine che pubblicizzano l’appuntamento e l’avrebbero poi riattaccata "a testa in giù", per farsi poi un selfie, a immortalare l’azione. "Il volantino era appeso fuori da mio negozio in via San Mertino - spiega Peselli - dalle nostre telecamere private abbiamo potuto vedere distintamente le immagini di due donne che provvedono a staccare e a risistemare lae che alla fine si fanno un selfie per certificare la loro scellerata impresa.