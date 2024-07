Un’ombra su Alice Munro Nobel per la Letteratura La figlia rivela | Il mio patrignò mi stuprò lei lo coprì

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024)to un oscuro segreto di famiglia a meno di due mesi dalla morte della scrittrice canadese, Premiodella2013, scomparsa lo scorso 13 maggio all’età di 92 anni: laminore Andrea Robin Skinner ha denunciato che il patrigno abusò sessualmente di lei all’età di 9 anni e che la madre è rimasta con lui anche dopo aver saputo delle violenze. In un articolo scritto in prima persona per il giornale “Toronto Star”, Skinner ha raccontato il profondo dolore che ha provato quando la celebre madre ha scelto di sostenere il secondo marito Gerald Fremlin anziché la. Skinner ha spiegato di aver scelto di parlare della sua terribile storia in modo che i canadesi potessero avere un’immagine più sfumata dellache è stata venerata come un’icona letteraria molto prima della sua morte come una maestra del racconto breve.