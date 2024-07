Schwazer la squalifica è finita | il lungo post e la FOTO commovente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’incubo è finito: Alextorna un uomo anche sportivamente libero. Dopo 8 anni difficilissimi e una battaglia legale per il caso doping, il marciatore olimpionico a Pechino 2008 rivede la luce. “Oggi scade il termine della ingiustache ho dovuto scontare per intero – afferma in una dichiarazione all’ANSA l’altoatesino – Mi auguro che a nessun atleta venga mai riservato il trattamento che ho dovuto subire in tutti questi otto anni per difendere e tutelare il mio onore e la mia dignità, per provare la mia innocenza, per cercare di ottenere giustizia e per dimostrare la verità”. La vicenda si è conclusa con l’archiviazione del caso e il riconoscimento da parte dei giudici di Bolzano che ci fu manipolazione della provetta. Perquella al testosterone del 2016 era una seconda positività: la prima di tre anni e sei mesi risaliva al 23 aprile 2013.