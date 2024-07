Il circo attorno alla povera Pierina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sul giallo di, lanonna ammazzata a coltellate lo scorso autunno a Rimini, abbiamo scritto di tutto e di più. Anche troppo, potrebbe aggiungere qualcuno. Il guaio è chea un folle delitto ancora senza un colpevole (c'è solo un indagato) si è costruito un autentico. Voluto in primis da molti dei protagonisti. E così ormai da mesi ci tocca raccontare, a volte anche con imbarazzo, questa commedia. Che però fa seguito a una tragedia, non dimentichiamolo mai. Nelle ultime settimane hanno tenuto banco i continui litigi fra Valeria (che è la moglie di Louiss, indagato per l'omicidio) e Manuela, nuora della vittima ma anche amante di Louiss stesso. Valeria ha aggredito Manuela pure davanti alle telecamere, le due donne si sono strappate i capelli, Manuela ha denunciato Valeria, da mesi scritte offensive e a volte minacciose ('Farai la fine di') compaiono nel condominio dei misteri.