Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi 8 luglio | percorso orari tv Prima occasione per le velociste

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Seconda giornata di corsa per ilWomen. Dopo l’apertura di ieri con la cronometro per le strade di Brescia, che ha visto trionfare Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) e vestire così laMaglia Rosa di quest’edizione,spazio allain linea. Si parte dalla meravigliosa Sirmione, perla del Lago di Garda, per concludersi nella non lontana Volta Mantovana dopo 110 chilometri.Sarà molto probabilmente laper le, anche se il finale mosso si apre a più scenari. Non ci sono asperità che possono mettere in difficoltà le ruote veloci ed il GPM di quarta categoria a Cavriana (ci sarà due volte nel) non presenta un ostacolo. Ultimi chilometri verso Mantovana che non presentano particolari difficoltà, ma di pianura ce ne sarà poco.