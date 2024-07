Dramma Sinner cambia la classifica | perde il primo posto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 luglio 2024), in men che non si dica laha subito uno scossone: l’azzurroil, questa non ci voleva. Sembra ieri che Jannikgiocava alle Finals come riserva di Matteo Berrettini. Ed è così, in effetti. Non è trascorso poi così tanto tempo dal suo esordio al Pala Alpitour, sebbene di acqua sotto i ponti ne sia passata molta, moltissima. Talmente tanta che l’azzurro è stato, lo scorso anno, ad un passo dal vincere il torneo dei Maestri. Jannikè attualmente in cima alla Race (LaPresse) – Ilveggente.itNon ci è riuscito, ma a novembre, del resto, non aveva ancora vinto neanche uno Slam. Quest’anno potrà riprovarci e, avversari permettendo, stavolta potrebbe farcela per davvero. Peccato solo che nelle scorse ore gli eventi abbiano preso una piega inaspettata.