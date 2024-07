Conti correnti la guida per evitare quelli più cari | come scegliere l’offerta migliore

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una recente indagine ha rilevato un aumento molto importante dei costi deida parte di varie banche attive in Italia. La media presenta prezzi in crescita del 2%. Particolarmente colpiti i giovani, che vedono le loro offerte crescere del 5,5% rispetto al passato. Nonostante questo scenario, il mercato è molto variegato e la concorrenza non manca. Le banche alternative propongonoa costi inferiori anche dell’8% rispetto alla media, mentre per i giovani abbondano le offerte a costo zero da parte di diversi grandi istituti. Le offerte online si confermano ancora le migliori, crescono invece i costi per quelle tradizionali. L’aumento dei prezzi deiAltroconsumo ha elaborato per il Corriere della Sera Economia gli ultimi dati sugli indicatori sintetici di conto annuo della Banca d’Italia, che riguardano i costi deiche le banche offrono in Italia.