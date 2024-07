Caldo e irrigazione ancora guai per gli agricoltori Coldiretti Caserta | Consorzio Sannio Alifano non ci siamo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024). La Federazione, con un documento sottoscritto dal presidente Enrico Amico e del direttore Giuseppe Miselli, richiede un intervento urgente, per la seconda volta in pochi giorni, aldi Bonifica delrispetto ai gravi disservizi all’impianto irriguo gestito dall’ente. C’era stato del cauto ottimismo da parte della governance di, dopo l’incontro dello scorso 26 giugno nella sede del. “Non ci”, dichiara Miselli. “I coltivatori pagano la quota, subiranno aumenti, non può esistere che ci siano problematiche sulla gestione dell’proprio nel periodo piùdell’anno.”, dopo aver ricevuto molte segnalazioni dai soci, chiede urgentemente una data per un ulteriore incontro, in considerazione del gravissimo rischio che stanno vivendo le coltivazioni nell’area di Alife e non solo, oltre che il considerevole dispendio economico che stanno vivendo gli