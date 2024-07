Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi si mobilitano i Giovani Dem | oltre 10mila firme in mezza giornata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Più di 10 milain. Appena si è diffusa la notizia che Enac e il ministero dei Trasporti di Matteo Salvini intitoleranno l’dia Silvio, idemocratici della Lombardia hanno organizzato una petizione su change.org per chiedere alle istituzioni di ripensarci: ben presto l’appello ha superato lo steccato dellale del Pd, raggiungendo migliaia di persone al punto da interessare diverse sezioni del partito anche fuori dalla Regione: “Ci piacerebbe che la protesta coinvolgesse anche il Pd nazionale – dice Tiziana Elli, militante Gd di Milano – e magari gli altri partiti di opposizione. Ma noidemocratici in Lombardia siamo ‘solo’ un migliaio, perciò se in poche ore siamo arrivati a questi numeri significa che, al di là dei partiti, c’è forte indignazione tra la gente”.