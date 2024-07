Zancan | Inter buon impatto agli Europei! Olanda De Vrij decisivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Anche ieri l’è stata protagonistagrazie al fondamentale apporto di Stefan Denell’. Federicoanalizza gli Oranje ma anche il blocco Nazionale nerazzurro. PERCORSO – Federico, ospite di Sky Sport 24, ha dato il suo parere sul passaggio del turnodell’, nella quale Stefan Desi è reso protagonista: «L’è una squadra che mi è piaciuta, ieri ha superato le difficoltà. Ha giocato un brutto primo tempo, ha anche concesso parecchio dietro. Ha giocato anche molto bene l’ottavo contro la Romania. Ha avuto un bel percorso e secondo me è una squadra sottovalutata in generale per il fatto di non avere una stella clamorosa e di aver perso giocatori molto importanti. Il merito va dato a Kuman per aver ricostruito la squadra a centrocampo».