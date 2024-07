Un tributo all’arte di ’Paz’ Vita e opere di un genio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Per la rassegna ‘Castelli di carta – I libri che spettacolo’, promossa dai Comuni di Civitella, Galeata, Meldola e curata dalla DireFare sas, stasera alle 21.15 presso il Teatro Romano di Mevaniola a Pianetto di Galeata va in scena lo spettacolo di Andrea Santonastaso ‘Mi chiamo Andrea, faccio fumetti. Ovvero Pompeo e le altre storie di Paz’, un monologo scritto da Christian Poli e diretto da Nicola Bonazzi. L’opera "è una biografia, ma non è una biografia. È un monologo disegnato – commenta Giancarlo Dini della DireFare –. È un omaggio che non vuole omaggiare nessuno. È una dichiarazione di resa di fronte alle sentenze perentorie del destino. Santonastaso, attore oggi, disegnatore di fumetti una volta, racconta l’arte del più grande disegnatore di fumetti che il nostro Paese abbia avuto: Andrea Pazienza.