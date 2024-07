Tornano ’Le notti di Hesperia’ | il dialetto tra cultura e risate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) È partita a Meldola la rassegna di teatro dialettale e amatoriale ‘Ledi, organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) presso l’Arena comunale di Meldola e giunta alla sua terza edizione. "La promozione del teatro amatoriale e dialettale – secondo l’assessore allaMichele Drudi – è un importante occasione di socializzazione, di incontro e divertimento, ed è anche un momento di partecipazionele insostituibile per tanti appassionati che nel tempo libero si dedicano alla recitazione e all’ espressione teatrale. Un ringraziamento alla Fita Emilia Romagna, alla presidente Mascia Bandini e a Mario Valgiusti, per aver scelto la nostra città e l’Arena Hesperia come sede di questa bella rassegna di spettacoli per l’impegno, la passione e la professionalità che ogni anno mettono nella realizzazione di questa iniziativa, molto attesa e apprezzata dal pubblico meldolese".