Texas oltre al petrolio c' è anche l' eolico

(Di domenica 7 luglio 2024) Lo Stato americano petrolifero per eccellenza ha scoperto una vocazione «rinnovabile». Qui il soloproduce 17 volte più elettricità della California. Le ragioni di un simile sviluppo? Una legislazione che favorisce e accelera i progetti e i profitti facili per i proprietari delle terre su cui si costruiscono gli impianti. È lo Stato americano che estrae dalla sue viscere piùdi tutti, da solo copre il 43 per cento della produzione di greggio degli Stati Uniti. È una terra di cowboy duri e puri, che disprezzano le scelte green dei «fighetti» californiani e odiano il Deep State di Washington, il potere con le sue politiche favorevoli alle energie pulite. È lo Stato dove la figura maschile di riferimento è il ranger calci-e-pugni Chuck Norris e dove i pick-up che superano una Tesla la ricoprono di fumo nero con una bella sgasata.