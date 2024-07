Sciopero oggi treni cancellati e ritardi di ore La situazione nelle stazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 giugno 2024 – Sta causando diversi disagi lodeiindetto dalle 21 di ieri, sabato 6 luglio, alle 21 di, domenica 7 luglio. Un’astensione dal lavoro che sta colpendo in particolar modo chi deve partire per le vacanze (in un fine settimana di esodo) e i turisti (in particolare stranieri) che avevano programmato spostamenti in ferrovia. Vediamo come vanno le coseprincipali località italiane. Napoli Cancellazioni,intorno a un'ora per diversi convogli, tutto esaurito suigarantiti. Lonazionale del personale del gruppo Fs sta causando i prevedibili disagi nella stazione di Napoli centrale, soprattutto per i turisti stranieri non informati dell'agitazione e che non riescono a partire né a trovare disponibilità alternative in giornata.