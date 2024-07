Odissea al San Giuseppe di Empoli | Io paziente cardiopatico per quattro ore in attesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024)(Firenze), 7 luglio 2024 – “La cosa che mi fa più male è che mi hanno mortificato. Lasciare un anzianonell’indifferenza di tutti è terribile non lo auguro a nessuno. Non è accettabile, non si fa così". È ancora molto provato F.P., 73enne di Castelfiorentino, da anni con una valvola meccanica al cuore e sulla pelle un defibrillatore, dopo la notte da incubo trascorsa al pronto soccorso dell’ospedale di. L’uomo è arrivato al presidio di viale Boccaccio martedì scorso intorno alle 22 con un’ambulanza. "Stavo male, avevo vomito e diarrea – racconta – così mio figlio mi ha portato alla guardia medica del Santa Verdiana di Castelfiorentino. Dopo la visita, considerato che sono un soggetto con patologia cardiaca, sono stato trasferito al pronto soccorso diper un controllo più approfondito.