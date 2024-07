MotoGP GP Germania | risultati e ordine di arrivo Bagnaia primo fratelli Marquez sul podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Francescovince il Gran Premio die ottiene la testa del campionato. Il circuito del Sachsenring ospita il nono round del motomondiale, l’ultima tappa prima della sosta estiva. Al via, Jorge Martin scatta dalla prima casella e si mantiene in testa per alcune tornate, prima di cedere la posizione a Francesco. La leadership del ducatista numero uno ha breve vita, con lo scudiero della Prima Pramac che poi torna in prima posizione. Grande performance anche da parte di Franco Morbidelli, che superaper la seconda piazza. L’italiano campione del mondo vive un momento di difficoltà, per poi riprendersi e riconquistare la seconda posizione. Il vero colpo di scena della domenica arriva a due giri dalla fine, con Martin che cade in curva 1 e perde una vittoria quasi ipotecata.