Caccia a un centrale Inter resiste l’idea Hermoso per la difesa

(Di domenica 7 luglio 2024) L’infortunio di Tajon Buchanan ha costretto gli uomini mercato dell’a lavorare su un innesto in più. Con gli arrivi di Taremi, Zielinski (ieri l’annuncio del quadriennale per il primo polacco della storia del club) e Josep Martinez, i dirigenti nerazzurri erano convinti di essere quasi a fine lavoro, con largo anticipo sul traguardo. Restavano (restano) da definire i rinnovi di Inzaghi, presumibilmente fino al 2026, e di Dumfries, dal 2025 al 2028 a 4 milioni di euro l’anno. Servirà invece un giocatore in grado di fare le veci del canadese, il cui rientro non avverrà prima di quattro mesi, forse qualcosa in più, dopo la frattura alla tibia destra. A margine di un evento a Forte dei Marmi, venerdì sera, Piero Ausilio ha dato l’identikit: un difensoredi piede sinistro, in modo da spostare Carlos Augusto nella posizione di quinto di centrocampo.