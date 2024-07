Wimbledon 2024 | Jasmine Paolini fa un altro pezzo di storia Primi tre ottavi Slam dell’anno in fila è la prima italiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Nelladel tennis italiano c’erano già state giocatrici che avevano raggiunto trenello stesso anno.di, infatti, ce l’avevano fatta Francesca Schiavone nel 2010, Sara Errani nel 2012 e Roberta Vinci nel 2013. Nessuna di loro, però, era riuscita a farlo neitre tornei maggiori. Quella di, dunque, è per certi versi unavolta, perché a Schiavone era riuscito nella sequenza Australian Open-Roland Garros-US Open (-vittoria-quarti), a Errani nella stessa (quarti-finale-semifinale) e a Vinci con Roland Garros,e US Open (-quarti). Dove vedereoggi in tv: orari, calendario 6 luglio, streaming, italiani in campo Una conferma, questa, dell’elevato livello raggiunto dalla giocatrice toscana, meritatamente col mirino puntato verso quella che potrebbe essere, a partire da lunedì 15 e se altre giocatrici non interverranno da dietro, una storica sesta posizione.