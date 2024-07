Piano Matteiintesa agricoltura Algeria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 luglio 2024) 16.26 "Il più grande investimento insostenibile fatto sinora dall'Italia in Nord Africa". Così una nota di Palazzo Chigi definisce l'intesa firmata ad Algeri dal ministro Lollobrigida e da quello algerino Cherfa "nel campo dell'rigenerativa ad alta tecnologia". L'intesa rientra nell'ambito delMattei per l'Africa e prevede "una concessione strategica" da parte algerina di 36mila ettari che la societa Bonifiche Ferraresi S.p.A. recupererà all'uso agricolo. Il via già entro quest'anno.