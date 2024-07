LIVE Italia-Lituania Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | serve l’impresa del triennio contro Sabonis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La cronaca di-Porto Rico Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, semifinale deldi! Gli azzurri devono compiere un’autentica impresa per piegare la temibile rappresentativa baltica e andare così a giocarsi in finale il pass olimpico per Parigi. I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno concluso il mini-girone con un largo successoil Bahrain (114-53) ed una sconfitta pesantei padroni di casa di Porto Rico (69-80) trascinati dai 29 punti di uno scatenato José Alvarado, passando così al secondo posto ed anticipando la super-sfidalaalla semifinale.