L’Impresa Merighi trionfatrice nel ’Whitty’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Davanti a una cornice di pubblico degna di una partita di serie A, si è giocata la finale del Whitty Summer Basket, che ha vistobattere i campioni uscenti di Dinellisound col punteggio di 90-81. Parte fortissimo la squadra di coach Salvarezza che non sbaglia un colpo in attacco. Le triple di Bellachioma e Lasagni scavano subito un gap in doppia cifra a metà primo quarto, 20-9. Coach Moffa chiama time out e ottiene subito una reazione dai suoi ragazzi, che piazzano un parziale di 8-0, 20-17 all’8’. Ritrova la via del canestro Impresa, al primo mini riposo il tabellone segna 25-17, all’intervallo 40-32. Rimangono elevatissime le percentuali dall’arco della squadra di coach Salvarezza che trova il massimo vantaggio sul 61-46.