Il tempo sospeso di Vingegaard al Tour de France

(Di sabato 6 luglio 2024) I Pirenei sono distanti centinaia e centinaia di chilometri. Giorni e giorni da pedalare altrove, quasi in pellegrinaggio verso tanta grandezza. Da pedalare tra campagne e colline, per paesi dai nomi di santi da calendario, buoni per qualche formaggio o qualche vino al massimo notorio. Da pedalare in quella Francia che è un racconto di volate, fughe disperate, quasi sempre riacciuffate troppo presto, a volte capaci di sconvolgere per qualche giorno il normale corso degli eventi ciclistici. I Pirenei saranno un passaggio di un fine settimana di metà luglio, un esame preliminare, di quelli che vanno passati per evitare la disperazione dell’ultima settimana, quel senso di fine imminente che ti si attacca al groppone e da lì non se ne va. Soprattutto per chi si trova a inseguire e non era più abituato a inseguire.