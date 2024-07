Giacomo Bozzoli latitante gli indizi portano verso il Marocco L’ipotesi | clienti complici in Spagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Brescia – “Sono rientrata in Italia perché non volevo che mio figlio facesse la vita del". Antonella Colossi risponde per quattro ore alle domande dei carabinieri nel comando provinciale di via Tebaldo Brusato. Non è indagata (e non è indagabile) per favoreggiamento. È ascoltata come persona informata sui fatti. Non sa dire dove si trovi il compagno, che la Cassazione ha gravato della condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, la fosca sera dell’8 ottobre 2015, nella fonderia di Marcheno. Ignora anche fine abbia fatto la Maserati Levante di. Ripercorre la tumultuosa giornata del primo luglio a Marbella. Attorno alle 17.30 il verdetto della Cassazione. "Abbiamo saputo della condanna. Siamo andati in confusione.