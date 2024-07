’Emilia 5’ la nuova automobile alimentata a energia solare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Ferrari vede il futuro, anzi, lo tocca con mano. "Emilia 5": questo il nome della pionieristica creatura del Cavallino Rampante, targata "Onda" - team che comprende studenti e docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Ferrari - e realizzata grazie all’apporto dell’Università di Bologna e del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile noto con il nome "MOST". La nuovissimaad, rigorosamente di colore rosso, gareggerà a settembre nel South Africa Solar Challenge 2024, in previsione dell’illustre "palcoscenico" del Bridgestone World Solar Challenge 2025, competizione regina del settore. La casa costruttrice locale non èa progetti all’avanguardia a sfondo "green": già nel 1987, a Maranello fu approvata la prima macchina elettrica; nel corso dei decenni, si sono susseguiti decine di prototipi ad emissioni zero (idrogeno, solari, elettromuscolari, elettriche e ibride).