Donazione di Ancri Pisa alla Parrocchia di San Biagio

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 - Nei giorni scorsi il presidente di(Associazione nazionali degli insigniti al merito della Repubblica italiana, sezione di) e un socio hanno consegnato al don Tiziano Minnucci delladi Sanuna somma di denaro che un socio dell’associazione ha deciso di donareper aiutare persone che vivono situazioni di disagio. Erano presenti il presidente, cavalier Giuseppe Pantaleo e il socio, cavalier Vincenzo Basile. L'Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stata fondata, a livello nazionale, nel 2014.raccoglie le persone insignite dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali e Cavalieri di Gran Croce) “e ha l’obiettivo di salvaguardare l’insieme di comportamenti, principi e valori morali, per poter trasmettere alle giovani generazioni quei sentimenti di fedeltà alle istituzioni, rispetto per le leggi e amore per la Patria, che da sempre animano tutti i membri di questa associazione.