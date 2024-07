Avvisate la sinistra che il Labour ha vinto col turno unico il sistema che Elly &Co odiano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Evviva, abbiamo! Certo, all’estero, come sempre. Laè in brodo di giuggiole dopo la vittoria rotonda delin Gb. In un batter di ciglia, Bonelli, Renzi, Provenzano, Quartapelle, Gentiloni e compagnia si accodano all’entusiasmo di avere battutto i conservatori. «Appropriandosi» del risultato altrui per autoincensarsi è un marchio di fabbrica, quando la vittoria non ti arride da un pezzo. La tua vittoria è la mia vittoria, visto che a casa non è proprio aria. In Inghilterra “si è aperto un ciclo nuovo. A Starmer e al, con cui il Pd ha uno storico legame di collaborazione, auguri di buon lavoro”, gongola la segretaria demSchlein in direzione. Dribla il piccolo particolare che il programma del neo vincitore è molto vicino alle idee della destra, un programma riformista che è ben lontano dalla direttrice massimalista presa dalla segretaria.