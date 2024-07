Traffico Roma del 05-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione chiusa la via Ostiense per un incidente al km 20 ilviene deviato sul viadotto zelia nuttall rallentamenti e code sul grande raccordo anulare in carreggiata è andata la via Appia via Pontina e in quella esterna TallaFiumicino e la via Pontina per la difficoltà di immissione è proprio sulla via Pontina a nord della capitale bravi rallentamenti sulla via Salaria per una riduzione di carreggiata all’aeroporto dell’Urbe e via dei Prati Fiscali verso la tangenziale est a Colle Salario coda in via Palmiano provincia di ante avvenuto all’altezza della rotatoria con via Camerata Picena in direzione del raccordo anulare per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito.luceverde.