Tiro con la balestra Torneo ‘Sergio Bellini’ Ecco tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si è concluso ilPentathlon Memorial, organizzato dal Gruppo Balestrieri Monteaperti 1260, iniziato il 15 aprile, dedicato al grande animatore del gruppo sportivo, scomparso pochi giorni prima delle gare; un grande sostegno in tutte le iniziative. Le figlie Francesca e Sabina hanno seguito tutte le tappe delfino alle premiazioni nel ricordo del padre. Cinque le specialità: il gioco del biliardo, il gioco con le carte, il Calcio Balilla, ilcon le freccette e la grande specialità delcon la. A prendere parte al, 24 soci di ogni età, divisi in 12 coppie stabilite con sorteggio che hanno concluso la fase delle eliminatorie per, dopo circa due mesi, affrontare le semifinali e la finale che ha definito la coppia vincitrice.