Siracusa stupro su due studentesse americane | arresti della polizia

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 –su due: laha arrestato un 18enne e un 19enne, entrambi originari di. Sono accusati di violenza sessuale aggravata. Come disposto dalla Procura, che ha emesso la misura cautelare, gli indagati sono in carcere. Loavvenuto la notte del 3 luglio Secondo quanto emerso nelle indagini, condotte dagli agentiSquadra mobile, gli abusi sessuali sarebbero avvenuti la notte del 3 luglio in zona Marina, dove si concentra la movida. Le duestavano per fare rientro in una casa dove alloggiano. Sarebbero state avvicinate da due ragazzi in sella a uno scooter. Avrebbero parlato, e uno dei giovani avrebbe chiesto loro in prestito i documenti necessari per recarsi al distributore automatico di sigarette, una scusa per disorientarle e a quel punto, stando alla tesi, si sarebbero appartati per violentarle: una delle violenze sarebbe stata consumata in un belvedere nei pressi del lungomare di Ortigia, l’altra all’interno di un’abitazione nelle vicinanze.