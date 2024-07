Salvini | L’aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024)di, come era stato richiesto un anno fa da Regione Lombardia,. A confermarlo e a darne notizia è chi dovrà porre la firma finale per ratificarne il provvedimento, il ministro alle Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteo. Leggi anche: Sinner-Berrettini, arriva la stoccata di Panatta: “Ma quale partita del secolo” “Proprio oggi il consiglio di amministrazione dell’Enac (ente nazionale per l’aviazione civile) ha approvato la richiesta di Regione Lombardia presentata l’anno scorso di intitolaredi– ha annunciatodal ‘Forum in masseria’ organizzato da Bruno Vespa, in corso a Manduria, in provincia di Taranto – e siccome poi la firma e la decisione spetta al ministro alle Infrastrutture e Trasporti, penso proprio ched’accordo”, dice ironicamente il ministro.