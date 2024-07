Racconta che i genitori sono in vacanza | dopo quattro anni si scopre la terribile verità

Leggi tutta la notizia su tvzap

Da tempo John e Lois non si vedevano in paese. Quando qualcuno chiedeva di loro, la figlia Virginia rispondeva che ierano inoppure che stavano male. Ma laera ben diversa. I sospetti sulla famiglia siaccentuati quando il medico della coppia si è preoccupato per tutti gli appuntamenti mancati. Così i carabinieri hanno fatto visita a casa dei coniugi e hanno trovato la figlia Virginia che ha ammesso una tragica. (Continuale foto) Da giugno 2019 nessuno ha più avuto notizie di John e Lois, se non da parte della figlia Virginia.