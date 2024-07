Martina De Ioannon ha lasciato Raul a Temptation? Spunta un video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 luglio 2024) In queste prime due puntate diIslandDeDumitras sono tra le coppie più in crisi. La ragazza si è lamentata più volte dell’eccessiva gelosia del suo fidanzato e si è anche avvicinata al tentatore Carlo Marini (ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne). Sulla coppia romana sono già usciti diversi rumor e tutti parlano di rottura, Amedeo Venza ha addirittura rivelato che lei lo avrebbe bloccato su WhatsApp: “Sembra che siano usciti da single daIsland. Delle persone vicine a lei mi hanno detto che lo avrebbe bloccato su WhatsApp e anche per quanto riguarda le chiamate. Nulla per adesso su Instagram, non possono svelare nulla o fare movimenti pubblici fino alla fine della trasmissione“.