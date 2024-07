Basket l’Italia tradita dalle percentuali al Preolimpico | con la Lituania match con l’anima operaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non poteva andare peggio di così. L‘Italia di Gianmarco Pozzecco sarà chiamata a fare subito il miracolo contro la: si ci aspettava la sfida contro Sabonis e compagni domenica sera per giocarsi definitivamente il pass olimpico, e invece la sfida potenzialmente più difficile delin Porto Rico è anticipata alla semifinale. Tutto ‘merito’ della sconfitta contro i padroni di casa in notturna (alle nostre latitudini), in cui gli azzurri hanno mostrato nel secondo tempo il lato peggiore di loro. Quello pasticcione e poco ragionatore, che porta a forzare nei momenti sbagliati la giocata offensiva con brutti risultati. Dimostrando, ancora una volta, una Nazionale sin troppo dipendente dal tiro da tre punti. Un po’ quello che successe lo scorso anno con una Repubblica Dominicana abbordabile, nonostante la presenza di Karl-Anthony Towns.