The Acolyte | nel nuovo episodio è presente un altro riferimento a Kylo Ren

(Di giovedì 4 luglio 2024) The: nelunRen Nei momenti finali dell’della scorsa settimana de The: La Seguace, lo Straniero si è avvicinato a un Osha a terra, mentre in sottofondo si sentiva il tema familiare diRen. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che il cattivo Sith potrebbe essere il fondatore dei Cavalieri di Ren, e se si rimane durante i titoli di coda dell’odierno “Teach/Corrupt“, è difficile non notare il tema di Ben Solo intorno al minuto 35:40. È un ovvioai Cavalieri di Ren, un ovvio cenno al futuro Leader Supremo del Primo Ordine e ci deve essere una ragione per la sua inclusione. Se lo Straniero non è il fondatore dei Cavalieri di Ren, allora forse il “Potere del Due” che sta cercando ha a che fare con una Diade della Forza? (che Rey e Ben rappresentano nel futuro).