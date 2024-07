Successo per Queen dell’aretina Sara Lovari a LuBiCa - Lucca Biennale Cartasia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – Domenica 30 giugno 2024 il Giardino di Palazzo Guinigi, in via Guinigi 29, a, ha ospitato la presentazione di “”, la nuova linea di cartotecnica nata dalla collaborazione tra Kartos - Toscana Carte Pregiate e l’artista. L’evento dal titolo “Scegli qualeessere”, presentato dal giornalista culturale Marco Botti, era inserito all’interno della XX edizione di, il più grande evento al mondo dedicato all'arte, all'architettura e al design in carta. La linea “” nasce dalla filosofia di Kartos, che esalta la grande tradizione della carta pregiata, arricchendola con nuove idee e metodi di produzione. All’interno della nuova serie ci sono tutti gli ingredienti che animano lo storico marchio, icona di stile e sinonimo di “made in Tuscany” nel mondo: lo spirito di innovazione e visione del futuro, l’attenzione per l’ambiente, la sensibilità verso i linguaggi dell’arte contemporanea e il mondo femminile.