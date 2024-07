Reggio Calabria si allarga l’inchiesta su politica e appoggio elettorale delle cosche | tre nuovi indagati di Pd FI e Lega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si“Ducale” contro la cosca Araniti diche da qualche settimana ha gettato più di un’ombra sulle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e le elezioni amministrative reggine del settembre 2020. Ci sonopolitici oltre al sindaco diGiuseppe Falcomatà (Partito democratico), al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri e al consigliere comunale del Pd Giuseppe Sera. Mentre la Dda, per questi ultimi due, ha presentato appello al Tribunale del Riesame chiedendo l’arresto in carcere dopo il rigetto della misura cautelare da parte del gip Vincenzo Quaranta,del Ros rischia di travolgere l’interadi, non solo la maggioranza ma anche l’opposizione che, in queste settimane, ha cercato di fare la morale al centrosinistra tentando addirittura di prendere per la giacchetta la prefettura invocando una commissione d’accesso antimafia.